Ди Канио назвал причину безголевой серии Лукаку

Экс-форвард туринского «Ювентуса» и лондонского «Вест Хэма» Паоло ди Канио высказался о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку перестал забивать, как только возрос уровень сопротивления. Он не смог отличиться голом в последних пяти играх команды. Хотя и без его мячей команда идет в лидерах Премьер-лиги.

Ромелу не забивает, поскольку это игрок с определенной функцией. Он похож на Фернандо Льоренте, хотя Лукаку будет помощнее испанца. Бельгиец подходит под определенный стиль игры», - передает слова ди Канио таблоид Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами в семи встречах.