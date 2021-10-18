«Ньюкасл» назвал сумму, какую выделит на трансфер Влаховича

Сербский бомбардир Душан Влахович, который входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы, является одной из трансферных целей «Ньюкасла». Англичане намерены побороться за футболиста в зимнее трансферное окно.

Согласно сведениям таблоида The Sun, владельцы «сорок» готовы выделить на этот переход 50 миллионов фунтов (~59 миллионов евро). Напомним, что в настоящий момент правами на Влаховича владеет «Фиорентина».

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата 21-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами в семи встречах. Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до середины 2023 года.