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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» назвал сумму, какую выделит на трансфер Влаховича

18 Октября 2021 • 08:35 Комментировать

Сербский бомбардир Душан Влахович, который входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы, является одной из трансферных целей «Ньюкасла». Англичане намерены побороться за футболиста в зимнее трансферное окно.

Согласно сведениям таблоида The Sun, владельцы «сорок» готовы выделить на этот переход 50 миллионов фунтов (~59 миллионов евро). Напомним, что в настоящий момент правами на Влаховича владеет «Фиорентина».

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата 21-летний нападающий отметился четырьмя забитыми мячами в семи встречах. Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Душан Влахович
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