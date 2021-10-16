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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» может возглавить тренер, которым интересовался «Спартак»

16 Октября 2021 • 12:30 Комментировать

Владельцы «Ньюкасла» подыскивают нового главного тренера для команды. По сообщениям ESPN, в шорт-лист английского клуба попал португальский специалист Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме».

Стоит напомнить, что ранее этого тренера сватали в московский «Спартак».

В настоящий момент пост рулевого «Ньюкасла» занимает Стив Брюс. Под его руководством «сороки» провально стартовали в новом розыгрыше АПЛ, набрав всего три очка по итогам семи туров.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заинтересован в услугах Брендана Роджерса, Зинедина Зидана и Ральфа Рангника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Паулу Фонсека
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