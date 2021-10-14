​Хаманн назвал решение Гвардиолы в финале Лиги чемпионов «безумием»

Известный в прошлом немецкий футболист Дитмар Хаманн вспомнил последний финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола в этой игре решил не использовать классического опорного полузащитника.

«Томас Тухель в финале Лиги чемпионов извлёк выгоду из того безумия, которое произвёл Хосеп Гвардиола, не выпустивший опорного полузащитника. При этом в чемпионате «Манчестер Сити» финишировал на 25 очков выше «Челси», и недавно «горожане» преподали им урок в очной встрече», - цитирует Хаманна Goal.com.

Дитмар Хаманн выступал за «Манчестер Сити» в 2006-2009 годах. Ранее немец выигрывал трофей Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».