Роналду хочет видеть Кьезу в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», рапортуют журналисты Sky Sports. Португалец Криштиану Роналду, покинувший «старую синьору» прошлым летом, является одним из инициаторов приглашения своего экс-одноклубника.

В свою очередь туринский гранд не планирует продавать одного из своих лидеров. Трансферная стоимость Федерико оценивается в 70 миллионов евро.

23-летний вингер принял участие в шести поединках итальянского чемпионата, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.