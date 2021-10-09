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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду хочет видеть Кьезу в «Манчестер Юнайтед»

09 Октября 2021 • 16:47 Комментировать

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», рапортуют журналисты Sky Sports. Португалец Криштиану Роналду, покинувший «старую синьору» прошлым летом, является одним из инициаторов приглашения своего экс-одноклубника.

В свою очередь туринский гранд не планирует продавать одного из своих лидеров. Трансферная стоимость Федерико оценивается в 70 миллионов евро.

23-летний вингер принял участие в шести поединках итальянского чемпионата, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Федерико Кьеза
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