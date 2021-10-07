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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уилшер тренируется с «Арсеналом»

07 Октября 2021 • 13:30 Комментировать (2)

Свободный агент Джек Уилшер занимается на тренировочной базе своего бывшего клуба – лондонского «Арсенала». «Канониры» позволили футболисту поддерживать форму вместе с командой.

«Джек обладает огромным опытом, он может поделиться своими знаниями с командой», - сказал наставник команды Микель Артета.

Последним местом работы 29-летнего футболиста был «Борнмут», в составе которого он провел 15 поединков в Чемпионшипе сезона-2020/2021.

В составе лондонского «Арсенала» Уилшер провел 197 поединков. Кроме того, Джек стабильно вызывался в сборную Англии в период с 2010 по 2016 год. На его счету 34 матча и два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джек Уилшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
07 Октября 2021 в 13:40
Подпишите его на сдельной основе, оплачиваете только сыгранное время.
Fireland
07 Октября 2021 в 15:42
Вроде как, такое возможно только в любительских клубах.
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