Уилшер тренируется с «Арсеналом»

Свободный агент Джек Уилшер занимается на тренировочной базе своего бывшего клуба – лондонского «Арсенала». «Канониры» позволили футболисту поддерживать форму вместе с командой.

«Джек обладает огромным опытом, он может поделиться своими знаниями с командой», - сказал наставник команды Микель Артета.

Последним местом работы 29-летнего футболиста был «Борнмут», в составе которого он провел 15 поединков в Чемпионшипе сезона-2020/2021.

В составе лондонского «Арсенала» Уилшер провел 197 поединков. Кроме того, Джек стабильно вызывался в сборную Англии в период с 2010 по 2016 год. На его счету 34 матча и два забитых мяча.