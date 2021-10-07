Лингард нацелен попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2022

Хавбек Джесси Лингард, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Юнайтед», рассказал о своей цели. Игрок намерен попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира-2022.

«Я был огорчен, когда не поехал на чемпионат Европы. Теперь я максимально мотивирован и хочу принять участие в престижном международном турнире. Был период, когда я очень редко играл, но у меня получилось вернуться. Мой случай показывает, чего можно добиться, если много работать и не терять веру в свои силы», - передает слова футболиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне Джесси принял участие в шести поединках за «красных дьяволов». Лингард отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.