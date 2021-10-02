Старридж прокомментировал трансфер в австралийский клуб

Английский форвард Даниэль Старридж посредством инстаграм-аккаунта высказался о своем переезде в чемпионат Австралии. 32-летний футболист пополнил ряды клуба «Перт Глори». Стороны заключили контракт до конца июня 2022 года.

«Уверен, что этот сезон будет успешным для «Перт Глори». Мне предоставили возможность поиграть в Австралии, думаю, это будет захватывающее время. Жду, когда смогу присоединиться к новым одноклубникам. Мне рассказывали, что это невероятный город. С нетерпением жду встречи», - гласит сообщение англичанина.

Последним местом работы Старриджа был турецкий «Трабзонспор». В АПЛ он известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».