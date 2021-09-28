«Реал» нацелился на защитника «Манчестер Сити»

Испанский защитник «Манчестер Сити» Педро Порро, выступающий на правах аренды за португальский «Спортинг», попал в сферу интересов одного из топ-клубов Ла Лиги. По сведениям O Jogo, подписать 22-летнего исполнителя собирается мадридский «Реал».

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Порро составляет 20 миллионов евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Стоит отметить, что «Спортинг» имеет первоочередное право выкупа защитника.

В текущем розыгрыше Примейры Педро провел шесть поединков, забил два гола с пенальти и сделал одну результативную передачу.