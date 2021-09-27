Три клуба претендуют на Бернарду Силву

Португальский хавбек Бернарду Силва, правами на которого владеет «Манчестер Сити», пользуется спросом на трансферном рынке. По информации журналистов Calciomercato, в борьбе за 27-летнего игрока сойдутся сразу несколько европейских топ-клубов.

Об интересе к полузащитнику заявили каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

Срок действия трудового договора Силвы с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро.

Португалец забил один гол в пяти встречах текущего сезона английской Премьер-лиги.