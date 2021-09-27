«МЮ» нашёл замену Марсьялю в «Барселоне»

Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль может в ближайшем будущем уйти из «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже начали подыскивать форварду замену, рапортует El Nacional.

В качестве альтернативы Марсьялю «красно-белые» рассматривают его соотечественника Усмана Дембеле, правами на которого владеет каталонская «Барселоны». Сделку могут оформить в грядущее трансферное окно.

Среди вариантов продолжения карьеры Марсьяля называются туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, что «сине-гранатовые» начали переговоры с Дембеле по новому трудовому соглашению.