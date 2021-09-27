«Тоттенхэм» хочет переманить полузащитника «Ювентуса»

Шведский полузащитник Деян Кулушевски может покинуть туринский «Ювентус» и переехать в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mirror.

Оформить трансфер 21-летнего футболиста хочет лондонский «Тоттенхэм». В переходе Кулушевски заинтересован бывший спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи, ныне занимающий аналогичную должность в стане «шпор».

Трансферная стоимость Деяна оценивается в 40 миллионов евро. Контракт шведа с туринским грандом рассчитан до середины 2025 года.

Полузащитник сыграл шесть матчей в текущем сезоне чемпионата Италии, записав на свой счет одну голевую передачу.