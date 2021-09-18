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Премьер-лига

Три гранда АПЛ поборются за Беллингхема

18 Сентября 2021 • 12:26 Комментировать (2)

Перспективный английский хавбек Джуд Беллингхем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», находится в сфере интересов сразу нескольких грандов английского чемпионата.

Согласно сведениям The Sun, в трансфере 18-летнего полузащитника заинтересованы оба топ-клуба из Манчестера, а также «Ливерпуль».

На этой неделе Джуд принял участие в поединке группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Бешикташа». Игрок отметился забитым мячом, став самым молодым автором голов в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Беллингхем защищает цвета «шмелей» с июля прошлого года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джуд Беллингхем
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Matteo
18 Сентября 2021 в 13:13
Забавно выходит, иностранные воспитанники английских клубов и сами англичане редко когда могут закрепиться в составе топов АПЛ (Маунт, Фоден и т.д. очень редкие исключения), но зато потихоньку намечается тенденция резвого старта карьеры молодых игроков в клубах Бундеслиги.
Немецкие коучи прилично так прокачивают всех.
Милка
18 Сентября 2021 в 12:33
Одну минуточку. То есть забив Бешикташу стал самым молодым автором гола в ЛЧ? А кто же тогда забивал МС в прошлом розыгрыше???
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