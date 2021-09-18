Три гранда АПЛ поборются за Беллингхема

Перспективный английский хавбек Джуд Беллингхем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», находится в сфере интересов сразу нескольких грандов английского чемпионата.

Согласно сведениям The Sun, в трансфере 18-летнего полузащитника заинтересованы оба топ-клуба из Манчестера, а также «Ливерпуль».

На этой неделе Джуд принял участие в поединке группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Бешикташа». Игрок отметился забитым мячом, став самым молодым автором голов в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Беллингхем защищает цвета «шмелей» с июля прошлого года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2025 года.