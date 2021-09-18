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Кавани собирается покинуть «Манчестер Юнайтед»

18 Сентября 2021 • 09:47 Комментировать

Центрфорвард Эдинсон Кавани задумался над уходом из «Манчестер Юнайтед» после возвращения на «Олд Траффорд» португальского нападающего Криштиану Роналду.

Согласно сведениям Todofichajes, уругваец хочет сменить клубную прописку, чтобы получать больше игровой практики. Переход Кавани может быть оформлен в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к Эдинсону со стороны каталонской «Барселоны».

34-летний нападающий перешел в стан «красных дьяволов» в прошлом году, подписав двухлетний трудовой договор. В настоящий момент игрок находится в лазарете из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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