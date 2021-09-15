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Премьер-лига

Салах - лучший футболист «Ливерпуля» в августе

15 Сентября 2021 • 13:54 Комментировать

В официальном твиттер-аккаунте «Ливерпуля» сообщили имя лучшего футболиста команды по итогам прошлого месяца. Индивидуальную награду получил египетский нападающий Мохамед Салах.

В августе звездный форвард поучаствовал в трех матчах английского чемпионата, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Мохамеда с мерсисайдским грандом рассчитано до середины 2023 года.

После четырех проведенных матчей подопечные Юргена Клоппа набрали десять баллов и занимают третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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