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Премьер-лига

Фернандиньо: «У «Манчестер Сити» были хорошие шансы подписать Роналду»

15 Сентября 2021 • 12:46 Комментировать (1)

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался о срыве перехода португальского голеадора Криштиану Роналду в стан «горожан». В конце летнего трансферного окна сообщалось о возможной сделке, однако в итоге игрок вернулся на «Олд Траффорд».

«У «Сити» действительно были хорошие шансы подписать Криштиану. Его агент приезжал в клуб, но в итоге сделка не срослась. Роналду не подписал с нами контракт и переехал в красную часть Манчестера», - приводит слова бразильского футболиста ESPN.

36-летний португалец заключил с «красными дьяволами» двухлетнее трудовое соглашение. В дебютном поединке за команду он отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Фернандиньо
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Комментарии (1)
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RedMonk
15 Сентября 2021 в 13:37
но не в голубую же ему часть переезжать !
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