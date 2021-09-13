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Премьер-лига

​Вратарь «МЮ»: «В пятницу ни один игрок не прикоснулся к десерту – все смотрели в тарелку Роналду»

13 Сентября 2021 • 17:21 Комментировать (3)

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о некоторых деталях с пятничного ужина команды.

«Обычно в пятницу после ужина футболистам предлагается несколько видов десертов. Но на этот раз ни один футболист не прикоснулся к этим десертам – все смотрели, что в тарелке у Криштиану», - рассказал Грант talkSPORT.

По словам голкипера, Криштиану Роналду за ужином ел максимально здоровую пищу. Среди прочего, в тарелке у звёздного португальца был авокадо и вареные яйца.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:1, Криштиану Роналду оформил дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ли грант
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Сентября 2021 в 18:07
уже реально задрали , как покекал не бегали смотреть ???
ингерман
13 Сентября 2021 в 18:00
По словам голкипера, меци за ужином ел максимально скоромную писцщу. Среди прочего, в тарелке у распиаренного гнома были сыр касу марцу, мексиканский эскамолес и чукоцкий копальхен.. )))
Alex1972
13 Сентября 2021 в 17:30
А еще, каждый должен завести себе по Бадру.... Это главное.... А-ха-ха-ха...
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