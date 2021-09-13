​Вратарь «МЮ»: «В пятницу ни один игрок не прикоснулся к десерту – все смотрели в тарелку Роналду»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о некоторых деталях с пятничного ужина команды.

«Обычно в пятницу после ужина футболистам предлагается несколько видов десертов. Но на этот раз ни один футболист не прикоснулся к этим десертам – все смотрели, что в тарелке у Криштиану», - рассказал Грант talkSPORT.

По словам голкипера, Криштиану Роналду за ужином ел максимально здоровую пищу. Среди прочего, в тарелке у звёздного португальца был авокадо и вареные яйца.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:1, Криштиану Роналду оформил дубль.