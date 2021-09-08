Давид Луис решил вернуться в Бразилию

Бразильский защитник Давид Луис не переедет в чемпионат Франции. 33-летний футболист вел переговоры с «Марселем», однако стороны не смогли договориться. Об этом сообщают журналисты Le10sport.

В настоящий момент Давид пребывает в статусе свободного агента, поэтому его можно подписывать после закрытия трансферного окна.

По данным СМИ, защитник склоняется к возвращению на родину. Луис заинтересован в переходе во «Фламенго».

Последним местом работы бразильца был лондонский «Арсенал», за который он выступал на протяжении двух сезонов.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны римского «Лацио».