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Премьер-лига

Лукас Моура заговорил о возможности возвращения в Бразилию

07 Сентября 2021 • 18:03 Комментировать
Флуминенсе
...
Сан-Паулу
13.09 02:30

Бразильский атакующий хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура планирует вернуться на родину после истечения срока действия своего контракта с нынешним клубом.

«Мне бы хотелось вернуться в Бразилию, в родной «Сан-Паулу». Я никогда не скрывал своих чувств к этой команде. После своего расставания с клубом я заявил, что намерен выступать в Европе в течение десяти лет.

Хочу вновь испытать, что значит выступать на арене «Морумби» в цветах команды, которую так люблю. Но мой путь в «Тоттенхэме» ещё не завершён. Отлично чувствую себя», - цитирует Лукаса Моуру ESPN.

У 29-летнего бразильца осталось еще три сезона по договору со «шпорами». Его действующий контракт истекает только в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сан-Паулу Лукас Моура
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