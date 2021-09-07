Лукас Моура заговорил о возможности возвращения в Бразилию

Бразильский атакующий хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура планирует вернуться на родину после истечения срока действия своего контракта с нынешним клубом.

«Мне бы хотелось вернуться в Бразилию, в родной «Сан-Паулу». Я никогда не скрывал своих чувств к этой команде. После своего расставания с клубом я заявил, что намерен выступать в Европе в течение десяти лет.

Хочу вновь испытать, что значит выступать на арене «Морумби» в цветах команды, которую так люблю. Но мой путь в «Тоттенхэме» ещё не завершён. Отлично чувствую себя», - цитирует Лукаса Моуру ESPN.

У 29-летнего бразильца осталось еще три сезона по договору со «шпорами». Его действующий контракт истекает только в 2024 году.