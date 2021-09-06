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Премьер-лига

«Бешикташ» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Арсенала»

06 Сентября 2021 • 13:26 Комментировать (1)

Египетский хавбек Мохамед Эльнени может покинуть лондонский «Арсенал» и перебраться в турецкую Суперлигу. Согласно информации таблоида Daily Star, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Турецкий гранд уже вступил в переговоры с «канонирами» и сделал им предложение по трансферу полузащитника. Стоит отметить, что трансферное окно в Турции закрывается в среду, 8 сентября.

Эльнени выступает за «Арсенал» с 2016 года. Срок действия контракта африканца с лондонским клубом истекает летом следующего года.

В новом розыгрыше чемпионата Англии Мохамед поучаствовал в одном матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Мохамед Эльнени Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sasha85
06 Сентября 2021 в 14:44
Лучше бы Джаку спихну чем Эльнени. Египтянин звёзд с неба не хватает, но выкладывается по полной, для ротации подходящий вариант
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