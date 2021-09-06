«Бешикташ» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Арсенала»

Египетский хавбек Мохамед Эльнени может покинуть лондонский «Арсенал» и перебраться в турецкую Суперлигу. Согласно информации таблоида Daily Star, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Турецкий гранд уже вступил в переговоры с «канонирами» и сделал им предложение по трансферу полузащитника. Стоит отметить, что трансферное окно в Турции закрывается в среду, 8 сентября.

Эльнени выступает за «Арсенал» с 2016 года. Срок действия контракта африканца с лондонским клубом истекает летом следующего года.

В новом розыгрыше чемпионата Англии Мохамед поучаствовал в одном матче.