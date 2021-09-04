Крал - о Влашиче: «Мы были соперниками, а теперь одноклубники»

Новичок лондонского «Вест Хэма» Алекс Крал поделился мнением о своем партнере по команде Николе Влашиче. До переезда на Туманный Альбион чешский хавбек играл за «Спартак», а хорват защищал цвета ЦСКА.

«У Вест Хэма» отличный подбор футболистов. Я хорошо знаком с Влашичем по чемпионату России. Мы были принципиальными соперниками, а теперь стали одноклубниками. Клуб хорошо усилился летом. В Англии огромная конкуренция, все друг друга стимулируют становиться лучше», - приводит слова футболиста пресс-служба «молотобойцев».

Подопечные Дэвида Мойеса успешно стартовали в новом розыгрыше АПЛ. После трех туров команда набрала семь баллов и занимает второе место в таблице.