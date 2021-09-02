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Премьер-лига

Орье надеется продолжить выступления в Англии

02 Сентября 2021 • 20:10 Комментировать

Экс-футболист «Тоттенхэма» Серж Орье планирует продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги.

По сведениям ресурса Sky Sports, 28-летний ивуарийский фуллбек, несмотря на наличие у него предложений из других европейских чемпионатов, собирается найти себе работу на Туманном Альбионе. Известно, что с опытным оборонцем контактировали клубы из Франции, Турции и России, но пока он не посчитал нужным соглашаться на условия представляющих эти лиги клубов.

Напомним, что вчера «шпоры» сообщили о прекращении сотрудничества с Сержом Орье. На его позицию лондонцам удалось пригласить Эмерсона из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Серж Орье
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