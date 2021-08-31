«Ювентус» раскрыл сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Туринский «Ювентус» посредством официального клубного сайта отрапортовал о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Старая синьора» раскрыла финансовую составляющую сделки. Итальянский клуб выручил с продажи 36-летнего бомбардира 15 миллионов евро. Также в договоре прописаны бонусы, которые в сумме могут составить восемь миллионов евро.

Криштиану защищал цвета «Ювентуса» с лета 2018 года. В составе туринского коллектива нападающий дважды выигрывал скудетто, а также становился обладателем кубка Италии.

Ранее стало известно, что после ухода Роналду от инстаграм-аккаунта «старой синьоры» отписались более 200 тысяч человек.

Названа причина срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити»