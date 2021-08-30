Клубы АПЛ ушли в убыток на 6 миллиардов евро на трансферном рынке за последнее десятилетие

ФИФА поделилась отчетностью касательно поведения европейских клубов на трансферном рынке в период с 2011 по 2020 год. Согласно предоставленным данным, представители английской Премьер-лиги ушли в минус на шесть миллиардов евро.

Сообщается, что английские команды потратили в указанный отрезок времени около 12 миллиардов евро, а продали собственных футболистов всего лишь на шесть миллиардов. Больше всех за подписание новых игроков заплатил «Манчестер Сити».

«Горожане», к слову, одна из 12 команд АПЛ, которые попали в список топ-30 самых щедрых коллективов Европы последнего десятилетия. Также стоит отметить, что больше всех дохода от трансферов за минувшие десять лет получила португальская «Бенфика».