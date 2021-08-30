​Кавани не поедет в сборную Уругвая

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта сообщил о том, что Эдинсон Кавани не отправится в расположение сборной Уругвая на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира. Кавани исключили из списка игроков национальной команды на фоне решения, принятого клубами Премьер-лиги на прошлой неделе. Они договорились не отпускать игроков в страны, которые британским правительством были включены в «красный список» из-за ситуации с коронавирусом.

Стоит сказать, что если бы Эдинсон Кавани отправился в сборную Уругвая, то по возвращению ему пришлось бы сесть на карантин на полные 10 дней.