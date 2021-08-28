Дибала отреагировал на переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала высказался насчет возвращения португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Мне было приятно играть с тобой. Спасибо за возможность поучиться у тебя. Стартует новый этап твоей карьеры, хочу пожелать всего самого лучшего. До встречи, Криштиану», - гласит сообщение аргентинского футболиста в твиттер-аккаунте.

Роналду защищал цвета «старой синьоры» с 2018 года. Его контракт с клубом истекал летом следующего года. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что руководство «Ювентуса» хочет продать португальца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.