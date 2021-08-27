«Боруссия» Дортмунд нашла усиление в «Манчестер Юнайтед»

Португальский защитник Диогу Далот, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге.

Согласно сведениям SkySport Uk, 22-летний футболист попал в трансферный шорт-лист дортмундской «Боруссии». «Шмели» хотят успеть подписать Далота до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось о серьезном интересе к защитнику со стороны «Милана». «Россонери» хотели повторно арендовать игрока у «красных дьяволов».

Далот перешел в «МЮ» из «Порту» в 2018 году.

В прошлом сезоне португалец играл на правах аренды за «Милан». Диогу принял участие в 21 матче, забил гол и отдал ассист.