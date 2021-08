Английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не покинет команду в текущее трансферное окно. Об этом сообщил сам футболист путём публикации в своём официальном твиттер-аккаунте.

«Я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сконцентрированным на том, чтобы помочь команде», - написал Кейн в социальной сети.

Напомним, за Гарри Кейном на протяжении лето пристально следил «Манчестер Сити». «Горожане» предлагали «шпорам» более сотни миллионов евро за капитана сборной Англии, но к соглашению стороны так и не пришли.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года, и в нём не прописана сумма отступных.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks.



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1