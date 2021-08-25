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​Кейн остаётся главной целью «Манчестер Сити» на фоне слухов о Роналду слухи

25 Августа 2021 • 09:41 Комментировать
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В последние дни в СМИ появляется информация о том, что Криштиану Роналду может оказаться в «Манчестер Сити». При этом главной целью «горожан» остаётся Гарри Кейн, о чём на своих страницах сообщает портал Goal.com.

«Манчестер Сити» ещё не смирился с тем, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви всеми силами пытается сохранить Гарри Кейна на наступивший сезон. «Горожане» будут стараться договориться о сделке в последние дни трансферного окна.

Ранее Гарри Кейн выражал желание сменить клубную прописку ради возможности завоёвывать трофеи. С «Тоттенхэмом» форвард пока ничего не выиграл.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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