В последние дни в СМИ появляется информация о том, что Криштиану Роналду может оказаться в «Манчестер Сити». При этом главной целью «горожан» остаётся Гарри Кейн, о чём на своих страницах сообщает портал Goal.com.

«Манчестер Сити» ещё не смирился с тем, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви всеми силами пытается сохранить Гарри Кейна на наступивший сезон. «Горожане» будут стараться договориться о сделке в последние дни трансферного окна.

Ранее Гарри Кейн выражал желание сменить клубную прописку ради возможности завоёвывать трофеи. С «Тоттенхэмом» форвард пока ничего не выиграл.