Хавбек Уэстон Маккенни может покинуть «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна. Журналист Il Corriere dello Sport Никола Балис сообщает о том, что американский футболист не убедил нового тренера команды Массимилиано Аллегри.

Маккенни может продолжить карьеру в Англии. Интерес к футболисту проявляют такие клубы как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

22-летний Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября прошлого года. В 46 матчах за туринский клуб американец записал на свой счёт 6 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Эксперты из transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 25 миллионов евро.