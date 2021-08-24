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Англия. Премьер-лига

​Маккенни не убедил Аллегри слухи

24 Августа 2021 • 11:30 Комментировать
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Хавбек Уэстон Маккенни может покинуть «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна. Журналист Il Corriere dello Sport Никола Балис сообщает о том, что американский футболист не убедил нового тренера команды Массимилиано Аллегри.

Маккенни может продолжить карьеру в Англии. Интерес к футболисту проявляют такие клубы как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

22-летний Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября прошлого года. В 46 матчах за туринский клуб американец записал на свой счёт 6 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Эксперты из transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Эвертон Массимилиано Аллегри Астон Вилла Уэстон Маккенни Трансферы футбола - лето 2021
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