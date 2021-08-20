Рэшфорд может вернуться на поле раньше, чем ожидалось

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может вернуться на поле после восстановления от травмы плеча намного раньше чем ожидалось. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, после операции на плече восстановление Рэшфорда проходит очень стремительно. Его можно ждать на футбольном поле уже к концу текущего месяца.

Напомним, травма плеча беспокоила Маркуса Рэшфорда ещё с прошлого сезона. Игрок перенёс операцию на конец июля из-за чемпионата Европы. Он был готов пожертвовать стартом текущей кампании английского первенства, так как изначально его возвращение прогнозировали на начало ноября.

Во втором туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сразится с «Саутгемптоном» 22 августа.