Лингард хочет гарантий игрового времени от «Манчестер Юнайтед»

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб, если не получит гарантий регулярной игровой практики. Футболист уже отправил в клуб соответствующее заявление. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, Лингард намерен покинуть манкунианцев, если продолжит часто пребывать на скамейке запасных. Игроком всё ещё интересуется «Вест Хэм».

Вторую часть минувшей кампании английской Премьер-Лиги Джесси Лингард провел как раз в «Вест Хэме». За «молотобойцев» полузащитник появлялся на поле 16 раз, оформив 9 забитых голов и 5 голевых передач. Футболист внес свой вклад в выход «Вест Хэма» в Лигу Европы с шестого места турнирной таблицы чемпионата.