Уиллок раздумывал над тем, чтобы перестать пользоваться социальными сетями

Полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок рассказал, что раздумывал над тем, чтобы перестать пользоваться социальными сетями.

«Я каждый день получаю сообщения со словами о цвете моей кожи. Это ужасно, но единственное, что я могу сделать – игнорировать это и пытаться на этом не зацикливаться», - сказал футболист в интервью BBC Radio Newcastle.

«Я раздумывал над тем, чтобы перестать использовать социальные сети, но так я потеряю связь с теми фанатами, которые меня поддерживают», - добавил футболист.

Джо Уиллок завершил свой полноценный переход в «Ньюкасл» на прошлой неделе. За «сорок» футболист играл на правах аренды во второй части минувшего сезона.