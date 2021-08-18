Президент «Тоттенхэма» игнорирует звонки «Манчестер Сити» по трансферу Кейна

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви непоколебим в вопросе трансфера нападающего Гарри Кейна.

По данным Daily Telegraph, руководитель отвергает всяческие попытки «Манчестер Сити» договориться о переходе бомбардира. Дошло до того, что Леви стал игнорировать телефонные звонки «горожан».

Последнее предложение, которое сделал «Манчестер Сити» по Кейну, составляло 140 миллионов евро.

Гарри первое время пытался воздействовать на руководство самовольными пропусками тренировок, однако план форвард ни к чему не привел. В итоге нападающий смирился с позицией клуба и накануне возобновил тренировки.

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