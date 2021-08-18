Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Президент «Тоттенхэма» игнорирует звонки «Манчестер Сити» по трансферу Кейна

18 Августа 2021 • 11:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви непоколебим в вопросе трансфера нападающего Гарри Кейна.

По данным Daily Telegraph, руководитель отвергает всяческие попытки «Манчестер Сити» договориться о переходе бомбардира. Дошло до того, что Леви стал игнорировать телефонные звонки «горожан».

Последнее предложение, которое сделал «Манчестер Сити» по Кейну, составляло 140 миллионов евро.

Гарри первое время пытался воздействовать на руководство самовольными пропусками тренировок, однако план форвард ни к чему не привел. В итоге нападающий смирился с позицией клуба и накануне возобновил тренировки.

«Манчестер Сити» сделал выбор между Кейном и Роналду

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Даниэль Леви Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:50 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» игнорирует звонки «Манчестер Сити» по трансферу Кейна
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договаривается с клубом АПЛ по трансферу испанского форварда
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать полузащитника «Челси»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Кейн конфликтует с президентом «Тоттенхэма» из-за невыполненного обещания
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подпишет 5-летний контракт с Эдегором
00:36 · Англия. Премьер-лига
Робертсон вернулся к тренировкам после травмы
17 Августа
22:22 · Англия. Премьер-лига
Трансферная цель «Арсенала» оценивается в 117 миллионов евро 3
21:14 · Англия. Премьер-лига
Погба не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» этим летом 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
Саншеш может не перейти в «Ливерпуль»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес заблокировал трансфер Миленковича в «Вест Хэм» 2
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Зума может сменить клуб, но остаться в Лондоне слухи
19:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес может оказаться в «Атлетико» слухи
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Абрахам написал прощальное письмо «Челси»
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключит своё внимание на Беллингхема, если сорвётся трансфер Райса слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
Представители «Арсенала» и «Лестера» встретятся обсудить трансфер Мэддисона
Все новости
Рекомендуем
 