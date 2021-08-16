«Тоттенхэм» нашёл усиление в Серии А

Уругвайский хавбек Наитан Нандес может покинуть «Кальяри» и продолжить карьеру в чемпионате Англии, где интерес к нему проявляет лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Источник утверждает, что «шпоры» уже вступили в переговоры с итальянским клубом по трансферу Нандеса. Наитан готов покинут «Кальяри», поскольку желает попробовать себя на более высоком уровне.

Трансферная стоимость Наитана оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше Серии А уругваец провел 32 встречи, забил два гола и сделал два ассиста.