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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» нашёл усиление в Серии А

16 Августа 2021 • 11:53 Комментировать
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Уругвайский хавбек Наитан Нандес может покинуть «Кальяри» и продолжить карьеру в чемпионате Англии, где интерес к нему проявляет лондонский «Тоттенхэм». Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Источник утверждает, что «шпоры» уже вступили в переговоры с итальянским клубом по трансферу Нандеса. Наитан готов покинут «Кальяри», поскольку желает попробовать себя на более высоком уровне.

Трансферная стоимость Наитана оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше Серии А уругваец провел 32 встречи, забил два гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Наитан Нандес Трансферы футбола - лето 2021
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