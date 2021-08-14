«Челси» озвучил сумму, за какую продаст Абрахама

Лондонский «Челси» назвал сумму, которую хочет выручить с продажи нападающего Тэмми Абрахама. По информации le10sport, боссы английского клуба рассчитывают расстаться с игроком за 50 миллионов евро.

Главным претендентом на 23-летнего форварда считается «Рома». «Волки» готовы приобрести Абрахама за 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что римский клуб, который тренирует португалец Жозе Моуринью, намерен арендовать нападающего с обязательством выкупа.

Тэмми забил шесть голов и сделал результативную передачу в 22 матчах прошлого сезона Премьер-лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2023 года.