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Англия. Премьер-лига

«Челси» озвучил сумму, за какую продаст Абрахама

14 Августа 2021 • 12:08 Комментировать
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Лондонский «Челси» назвал сумму, которую хочет выручить с продажи нападающего Тэмми Абрахама. По информации le10sport, боссы английского клуба рассчитывают расстаться с игроком за 50 миллионов евро.

Главным претендентом на 23-летнего форварда считается «Рома». «Волки» готовы приобрести Абрахама за 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что римский клуб, который тренирует португалец Жозе Моуринью, намерен арендовать нападающего с обязательством выкупа.

Тэмми забил шесть голов и сделал результативную передачу в 22 матчах прошлого сезона Премьер-лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2023 года.

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Челси Тэмми Абрахам Трансферы футбола - лето 2021
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