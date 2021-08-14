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Англия. Премьер-лига

Эдегор, исключённый из заявки «Реала», хочет вернуться в АПЛ

14 Августа 2021 • 10:40 Комментировать (1)
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Норвежский хавбек Мартин Эдегор, на которого не рассчитывают в мадридском «Реале», определился с местом продолжения карьеры. Об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

Полузащитник хотел бы вернуться в лондонский «Арсенал», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Мартин надеется, что клубы смогут договориться о сделке до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы продать Эдегора за 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 22-летний норвежец провел 14 поединков, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
14 Августа 2021 в 11:09
этот Карла чую добьет реал до конца ...
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