Эдегор, исключённый из заявки «Реала», хочет вернуться в АПЛ

Норвежский хавбек Мартин Эдегор, на которого не рассчитывают в мадридском «Реале», определился с местом продолжения карьеры. Об этом сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

Полузащитник хотел бы вернуться в лондонский «Арсенал», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Мартин надеется, что клубы смогут договориться о сделке до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы продать Эдегора за 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 22-летний норвежец провел 14 поединков, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.