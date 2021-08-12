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Англия. Премьер-лига

​Магуайр: «Санчо может стать звездой «Манчестер Юнайтед»

12 Августа 2021 • 19:52 Комментировать
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался по поводу перспектив новичка команды Джедона Санчо.

«Санчо связывали с нашим клубом уже несколько сезонов. Это было немного похоже на мою историю – мой трансфер в «Манчестер Юнайтед» сразу не состоялся, зато состоялся в спустя сезон. 

Я очень рад за Санчо, он исключительный талант. Он может стать настоящей звездой «Манчестер Юнайтед». Я чувствую, что он сможет сыграть большую роль в наших успехах», - рассказал Магуайр Sky Sports.

Напомним, что Джедон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Джедон Санчо
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