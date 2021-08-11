Полузащитник Джердан Шакири близок к переходу из «Ливерпуля» в «Лион». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио. При этом, по данным источника, клубы пока не согласовали сумму сделки: «Лион» предложил 6 миллионов евро, а «Ливерпуль» хочет получить 8.

Осенью Джердану Шакири исполнится 30 лет. За «Ливерпуль» швейцарец выступает с лета 2018 года. За три сезона Шакири провёл 63 матча, в которых отметился 8 голами и 9 результативными передачами на партнёров.

Чемпионат Франции уже стартовал. «Лион» в первом туре поделил очки с «Брестом» - 1:1.