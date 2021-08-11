Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Англия. Премьер-лига

​Шакири близок к трансферу в «Лион» слухи

11 Августа 2021 • 19:51 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник Джердан Шакири близок к переходу из «Ливерпуля» в «Лион». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио. При этом, по данным источника, клубы пока не согласовали сумму сделки: «Лион» предложил 6 миллионов евро, а «Ливерпуль» хочет получить 8.

Осенью Джердану Шакири исполнится 30 лет. За «Ливерпуль» швейцарец выступает с лета 2018 года. За три сезона Шакири провёл 63 матча, в которых отметился 8 голами и 9 результативными передачами на партнёров.

Чемпионат Франции уже стартовал. «Лион» в первом туре поделил очки с «Брестом» - 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Ливерпуль Джердан Шакири Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» и «Арсенал» обсуждают трансфер Торрейры
19:51 · Англия. Премьер-лига
​Шакири близок к трансферу в «Лион» слухи
19:38 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о пассивности «Ливерпуля» на рынке 1
19:26 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказался от приобретения Хамеса
18:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен подписать Палинью
17:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к подписанию Ремсдейла за 30 млн евро
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продаст Уиллока в «Ньюкасл»
13:48 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 13 августа 2021
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» и «Севилья» претендуют на экс-защитника «Ливерпуля»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Закария находится в шорт-листе трёх клубов АПЛ
10 Августа
22:53 · Англия. Премьер-лига
Варан прошёл первую половину медобследования в «Манчестер Юнайтед»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер - о Лукаку: «По телосложению он настоящий зверь» 1
19:07 · Англия. Премьер-лига
Брайтвайт хочет прийти в «Тоттенхэм» на место Кейна 3
Все новости
Рекомендуем
 