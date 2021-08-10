Защитник Джон Стоунс пролонгировал сотрудничество с «Манчестер Сити». Стороны поставили подписи под долгосрочный контрактом, рассчитанным до лета 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Предыдущий трудовой договор 27-летнего футболиста с «горожанами» истекал по окончании сезона-2021/2022.

Джон выступает за команду из Манчестера с 2016 года. «Горожане» купили игрока у «Эвертона» за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне Стоунс вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Защитник принял участие в 22 поединках, забил четыре мяча и один раз был удален с поля.