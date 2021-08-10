Стоунс согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Центральный защитник Джон Стоунс провел успешные переговоры с «Манчестер Сити» насчет подписания нового трудового соглашения. Об этом рапортует портал Goal.com.

Стороны договорились о подписании долгосрочного контракта на пять лет. Заработная плата Джона составит 250 тысяч фунтов в неделю.

Стоит отметить, что действующий контракт 27-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Джон сыграл 22 матча в Премьер-лиге, забил четыре гола и получил одну красную карточку. Вместе с «горожанами» Стоунс стал чемпионом Англии.

Новый сезон АПЛ стартует в субботу, 14 августа.