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Англия. Премьер-лига

«Астон Вилла» арендовала защитника «МЮ» официально

09 Августа 2021 • 08:57 Комментировать
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Защитник Аксель Туанзебе покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в бирмингемскую «Астон Виллу». «Львы» оформили аренду 23-летнего футболиста до завершения следующего сезона, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Примечательно, что перед уходом Туанзебе подписал с «красными дьяволами» новый контракт, который рассчитан до 2023 года.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник принял участие в девяти поединках, в которых получил две желтые карточки.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде сыграет против «Уотфорда». Встреча состоится 14 августа, начало - 17:00 по московскому времени.

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