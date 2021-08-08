​Фабиньо: «Ливерпуль» не волнуют трансферы конкурентов

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо дал комментарий по поводу активности конкурентов на трансферном рынке.

«Наша команда этим составом уже выиграла Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Мы уже показали, на что способны.

Мы не обращаем внимания на другие команды. «Манчестер Сити» - действующий чемпион Англии, а «Челси» - действующий победитель Лиги чемпионов. Английские команды всегда были сильны и всегда будут бороться за трофеи. Этот сезон не станет исключением.

Мы будем сильны, конкуренты тоже будут сильны. Надеюсь, что в итоге мы окажемся немного сильнее», - цитирует Фабиньо Goal.com.