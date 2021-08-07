Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Ромеро дал первое интервью в новом клубе

07 Августа 2021 • 22:01 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Новоиспечённый защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро, признанный по итогам прошлого сезона лучшим оборонцем итальянской Серии А, а также ставший обладателем золотой медали Кубка Америки в составе сборной Аргентины, дал первое интервью в новом клубе.

«Для меня прошлый сезон был неимоверным в индивидуальном плане. Благодаря «Аталанте», я сделал большой шаг вперёд. Я счастлив от возможности защищать цвета «Тоттенхэма». Хотелось бы оправдать доверие, вложенное в меня клубом», - сказал футболист на пресс-конференции по случаю его презентации.

Кристиан Ромеро выступал за «Аталанту» с 2020 года. Проведя в составе команды 31 матч, футболист отметился 2 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оценил сроки отсутствия Парти
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов предложить новые контракты двоим футболистам
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался после поражения «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ромеро дал первое интервью в новом клубе
21:46 · Англия. Премьер-лига
​Фанат сделал селфи с футболистом во время матча за Суперкубок Англии
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо отреагировал на грядущий переход Лукаку в «Челси»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Сульшер высказался перед первым матчем «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
18:45 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Манчестер Сити» - 1:0 (завершён) 1
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Лестер» назвали составы на матч за Суперкубок Англии
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Тухель назвал двух легенд «Челси», которых он подписал бы прямо сейчас
17:39 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку вернётся в «Челси» - клубы согласовали трансфер слухи
14:35 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем
 