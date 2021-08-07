Ромеро дал первое интервью в новом клубе

Новоиспечённый защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро, признанный по итогам прошлого сезона лучшим оборонцем итальянской Серии А, а также ставший обладателем золотой медали Кубка Америки в составе сборной Аргентины, дал первое интервью в новом клубе.

«Для меня прошлый сезон был неимоверным в индивидуальном плане. Благодаря «Аталанте», я сделал большой шаг вперёд. Я счастлив от возможности защищать цвета «Тоттенхэма». Хотелось бы оправдать доверие, вложенное в меня клубом», - сказал футболист на пресс-конференции по случаю его презентации.

Кристиан Ромеро выступал за «Аталанту» с 2020 года. Проведя в составе команды 31 матч, футболист отметился 2 голами.