Полузащитник «Ренна» может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки заполучить полузащитника французского «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает в «Твиттере» журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По его информации, очень вероятно, что 18-летний игрок переедет в Англию. На этом настаивают представители Камавинга, хотя сам футболист склонен перейти в «ПСЖ». Его контракт с «Ренном» истекает следующим летом, поэтому французский клуб готов расстаться с полузащитником за 30 миллионов евро. «Красные дьяволы» заинтересованы в том, чтобы подписать его сейчас и не вступать в борьбу с другими топ-клубами через год.

Эдуардо Камавинга считается одним из самых перспективных футболистов мира. Он уже провел три матча и забил один гол в составе сборной Франции..