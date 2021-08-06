​«Я никогда не отказывался тренироваться»: Кейн сделал важное заявление

Фанаты «Тоттенхэма» стали критиковать Гарри Кейна за отказ тренироваться. Форвард, как известно, хочет перейти в более статусный клуб ради трофеев, но «шпоры» намерены сохранить игрока. В пятницу вечером Кейн опубликовал заявление на своей страничке в «Твиттере».

«Прошло почти 10 лет с тех пор, как я дебютировал за «Тоттенхэм». Из года в год вы – болельщики – выражали мне полную поддержку и любовь. Вот почему мне больно читать некоторые комментарии, которые ставят под сомнение мой профессионализм.

Я не буду вдаваться в подробности этой ситуации, но хочу уточнить, что я никогда не отказывался тренироваться. Я вернусь в клуб завтра, как и планировалось. Я бы не стал делать ничего, что могло бы поставить под угрозу мои отношения с фанатами, которые всегда поддерживали меня. Так было всегда, и так есть сегодня», - написал Кейн.