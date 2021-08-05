Бернарду Силва может перейти в «Барселону» или «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в чемпионате Испании, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что «Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к игроку.

«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, поэтому футболист близок к уходу из клуба. Главным претендентом на Силву является «Атлетико». «Барселона» тоже интересуется игроком, однако каталонцы сначала хотят расстаться с Миралемом Пьяничем, чтобы заработать деньги на трансфер португальца.

Напомним, что Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году за 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также он трижды становился чемпионом Англии.