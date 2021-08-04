​Клопп рассказал о состоянии Тьяго

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не будет участвовать в ближайших товарищеских матчах команды. Ситуацию прокомментировал наставник команды Юрген Клопп.

«Тьяго вернулся с небольшой проблемой. У него были три недели отпуска, но небольшая проблема ещё осталась. Мы не будем рисковать. Он участвует в частях тренировок и выглядит отлично, но на более длинных дистанциях возникают проблемы. Мы должны убедиться, что проблема ушла. Думаю, на следующей неделе Тьяго будет тренироваться по полной программе», - приводятся слова Клоппа на официальном сайте «Ливерпуля».