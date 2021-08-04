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Англия. Премьер-лига

​Клопп рассказал о состоянии Тьяго

04 Августа 2021 • 17:18 Комментировать
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Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не будет участвовать в ближайших товарищеских матчах команды. Ситуацию прокомментировал наставник команды Юрген Клопп.

«Тьяго вернулся с небольшой проблемой. У него были три недели отпуска, но небольшая проблема ещё осталась. Мы не будем рисковать. Он участвует в частях тренировок и выглядит отлично, но на более длинных дистанциях возникают проблемы. Мы должны убедиться, что проблема ушла. Думаю, на следующей неделе Тьяго будет тренироваться по полной программе», - приводятся слова Клоппа на официальном сайте «Ливерпуля».

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Ливерпуль Тьяго Алькантара
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