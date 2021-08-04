​«Тоттенхэм» выступил с заявлением, осудив британскую радиостанцию

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу инцидента во время программы на радиостанции talkSPORT. Дозвонившийся человек сказал, что президент «шпор» Даниэль Леви хочет выручить большую сумму за трансфер Гарри Кейна, «потому что является евреем».

«Тоттенхэм» поражён тем, что ведущие программы никак не отреагировали на это высказывание. Клуб считает, что антисемитизм должен точно так же осуждаться, как и любая другая форма дискриминации.

Напомним, что Гарри Кейн выразил желание покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Клуб же рассчитывает сохранить своего лидера.