Зиеш решил покинуть «Челси»

Марокканский вингер Хаким Зиеш не сумел проявить себя в лондонском «Челси» и заявил о намерении сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист сообщает, что руководство английского клуба готово отпустить игрока, если на него появится покупатель. Главным претендентом на Хакима считается «Милан». «Россонери» готовы взять футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

Зиеш присоединился к «Челси» летом 2020 года. Стороны подписали трудовое соглашение до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.